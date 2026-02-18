米国、コロンビア大学の抗議活動を主導したパレスチナ人学生の国外追放を裁判官が阻止

ある裁判官が、コロンビア大学でイスラエルとガザ戦争に反対する抗議活動を主導したパレスチナ人学生モシェン・マハダウィの国外追放を阻止しました。移民問題を扱うニーナ・フローズ裁判官は、マハダウィに対する証拠として使用された文書が政府弁護士によって適切に認証されていなかったという手続き上の欠陥のため、トランプ政権が開始した手続きを阻止しました。

政権は現在、この判決に対して控訴することができます。この判決は、昨年開始された、ガザ戦争に抗議した外国人学生をアメリカから追放するキャンペーンに対する、またしても司法上の決定と見られています。10年間グリーンカード（永住許可証）を所持していたマハダウィは、昨年4月、市民権取得のための面接だと思っていた際に逮捕されました。その後、連邦裁判官の命令により2週間後に釈放されました。

この数ヶ月間、政権はマルコ・ルビオの覚書に基づき、彼の国外追放手続きを継続してきました。この覚書は、非市民がその存在が米国の外交政策上の利益を損なう場合、追放される可能性があると定めています。しかし、裁判官は、弁護士が認証なしに文書の単なるコピーを提出したという事実を異議を唱えました。「政府が適正手続きを踏みにじろうとする試みに対し、法治を尊重してくれた裁判所に感謝します。この決定は、平和と正義のために発言する権利を維持するための重要な一歩です」とマハダウィは述べました。彼は、コロンビア大学での抗議活動中、親イスラエル派の学生に対して「威嚇的なレトリック」を使用したというトランプ政権からの告発を常に否定しています。