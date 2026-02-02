circle x black
国連、チリがミシェル・バチェレ氏を事務総長に指名

02 febbraio 2026
Redazione Adnkronos
チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、ミシェル・バチェレ元大統領の国連事務総長への立候補を正式に発表した。この発表はラ・モネダ宮殿から行われ、この立候補はすでにメキシコやブラジルなどの国々の支持を得ている。

「このラ・モネダ宮殿、サンティアゴ・デ・チリから、我が国の国民と世界に対し、本日ニューヨークでミシェル・バチェレ元大統領の国連事務総長への立候補を正式に発表することを光栄に、そして誇りに思います」とボリッチ氏はテレビ中継された演説で述べた。

ボリッチ氏によると、これは「強固で広く支持されている」立候補であり、「民主主義へのコミットメント、人権擁護、制度強化によって特徴づけられる、国際的に認められた非の打ちどころのない経歴」に基づいているという。

バチェレ氏自身、アルベルト・ファン・クラーフェレン外務大臣、メキシコとブラジルの大使が出席した式典で、ボリッチ氏はブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領とメキシコのクラウディア・シェインバウム大統領の支持に感謝し、これら3カ国が「グローバル・ガバナンスへの貢献と多国間主義の強化」という意思を共有していることを強調した。

バチェレ氏は、「チリだけでなく、ブラジルとメキシコからも候補者として指名されたことを光栄に思う」と述べ、3カ国による共同支持は「共通のコミットメントを反映し、共通の目標のために協力する希望を新たにするものだ」と付け加えた。

