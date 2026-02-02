circle x black
Cerca nel sito
 

トランプ氏、テキサスでの敗北から距離を置く、「地方選挙、私は関与していなかった」

02 febbraio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

「私は関与していない、テキサスの地方選挙だ」。ドナルド・トランプ氏は、共和党の牙城の一つでの敗北、特に2024年に大統領が17ポイント差で勝利したフォートワース地区の地方上院選挙で敗れたレイ・ワムズガンス氏の敗北を軽視し、距離を置こうとした。

「私は投票用紙に載っていなかったので、比較できるかどうかは分からない」とトランプ氏は記者団に答えた。実際、彼は選挙運動に介入し、「並外れた」共和党候補を支持し、金曜日には支持者たちに彼女に投票するよう促していた。「極左の民主党員は、真のMAGA戦士を打ち負かすために莫大な費用を費やしている。私の完全かつ全面的な支持を得ているレイを、あなた方はこの選挙で勝たせることができる」と、Truth Socialの投稿には書かれていた。

トランプ氏の言葉は、労働組合指導者テイラー・レメット氏が、過去数年間MAGAの政策に沿った人物を学校理事会に選出するために活動してきた保守派を大差で破った後、テキサス州共和党幹部から寄せられたコメントとは対照的である。「テキサス州のすべての共和党員にとっての警鐘だ」と。ダン・パトリック副知事は「我々は有権者を当然のことと考えてはならない」と述べた。土曜日の選挙では、民主党のクリスチャン・メネフィー氏がヒューストンの民主党地区で長らく空席だった下院の議席を獲得し、共和党の過半数はわずか4議席、218対214に縮小されることになった。

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni locali Texas repubblicani Trump
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza