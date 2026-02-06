circle x black
トランプはペンシルベニア駅とダレス空港を自分の名前にしたい、さもなければニューヨークのトンネル資金はなし。

06 febbraio 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

ケネディセンターに続き、ドナルド・トランプはニューヨークのペンシルベニア駅とワシントンのダレス空港も自分の名前にすることを望んでおり、さもなければニューヨークとニュージャージーを結ぶ鉄道トンネルの資金を解放しないと脅している。ポリティコが報じたところによると、情報筋は、トランプ政権の当局者がこれらの条件を上院民主党少数派リーダーのチャック・シューマーに伝えたと説明している。

民主党のリーダーはこの要求を拒否した、と情報筋は付け加えた。「交換するものは何もない。大統領は資金を凍結しており、指を鳴らすだけで再開できる」と、ニューヨーク州選出の上院議員に近い人物は述べた。これは、トランプが昨年10月にゲートウェイプロジェクトに割り当てられた160億ドルの連邦資金を凍結し、現在の政権が嫌悪し禁止している多様性の包摂と保護の慣行が、プロジェクトの契約と入札の付与において役割を果たしたかどうかを評価する必要があると主張したことを指している。

ポリティコの報道は、本日、連邦判事が連邦資金の凍結解除を求める訴えを審理する公聴会の数時間前に行われた。この資金がなければ、数千人の労働者が職を失う危険がある。ニューヨーク州のもう一人の上院議員であるキルステン・ジルブランドは、トランプの要求を「ばかげている。これらの命名要求は交渉の一部になり得ないし、ニューヨーク市民の尊厳も損なう」と述べ、「大統領は、このプロジェクトが保証する良い雇用と、ゲートウェイ・トンネルがもたらす並外れた経済的影響よりも、自身のナルシシズムを優先し続けている」と主張した。

