国連、エプスタインファイルには人道に対する罪に該当する可能性のある行為が含まれる

米国司法省が公開したジェフリー・エプスタインに関する数百万のファイルから、「世界的な犯罪企業」の存在が明らかになり、その行為は人道に対する罪の法的基準に達していると、国連人権理事会が任命した独立専門家グループが述べた。専門家らは、文書に記述されている犯罪は、至上主義的信念、人種差別、腐敗、極端な女性嫌悪という文脈で犯されたと述べた。専門家らは、これらの犯罪が女性と少女の商品化と非人間化を示していると述べた。

「女性と少女に対するこれらの残虐行為の規模、性質、組織的性格、そして国境を越えた範囲は非常に深刻であり、その一部は人道に対する罪の法的基準に合理的に該当する可能性がある」と彼らは声明で述べた。専門家らは、ファイルに含まれる告発は独立した、徹底的かつ公平な調査を必要とし、また、なぜこれほど長い間同様の犯罪が犯され続けることができたのかを理解するための調査も開始されるべきだと明言した。

国連の専門家はまた、被害者に関する機密情報を公開した「重大なコンプライアンスの欠陥と不器用な編集」と彼らが表現したものについて懸念を表明した。これまでに公開された文書では、1,200人以上の被害者が特定されている。「完全な情報を開示したり、調査を拡大したりすることへの消極性は、多くの生存者に再びトラウマを与えられ、『制度的ガスライティング』と彼らが表現するものにさらされているという感覚を残した」と彼らは述べた。