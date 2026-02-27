ハンガリー、「支払わない」、オルバンがウクライナを中傷して票集めを試みる

「支払わない」。ハンガリー総選挙まで7週間を切ったブダペストの街路には、ヴォロディミル・ゼレンスキー氏が欧州委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエン氏と欧州人民党党首のマンフレート・ウェーバー氏に挟まれたAI生成画像を示す広告看板がそびえ立っている。

後者は、ウクライナ大統領が開いた手を指し示しており、戦争のための資金を要求する行為である。反ウクライナのメッセージは、2010年から国を率いるヴィクトル・オルバン氏の選挙運動の中心となっているが、世論調査では有権者の支持が大幅に低下しており、オルバン氏の最も親しい元協力者で、後にフィデスから離脱し、首相と公然と対立している野党（しかし常に保守的）のペテル・マジャール氏の党に有利に働いている。

オルバン氏は、ブダペストの問題がキエフ、あるいはキエフを支持する人々の政策によって引き起こされたかのように、ウクライナを中傷することに選挙運動を集中させている。その戦略は、国の最大の脅威は危機に瀕した社会サービス、生活費の上昇、経済停滞ではなく、むしろ隣国であると有権者を納得させることだ。ポピュリスト政府の支援を受けて、ヴォロディミル・ゼレンスキー氏と手を差し伸べるEU当局者を示す広告看板がハンガリー全土を覆っている。「我々は支払わない！」というブリュッセルへのメッセージは、ラジオ、テレビ、ソーシャルメディアのCMで響き渡っている。

「実際、ウクライナは主要な敵として描かれている」と、ドイツ・マーシャル基金のアナリスト、ズザンナ・ヴェーグ氏は述べた。「これはウクライナそのものだけでなく、与党の標準的な戦略、つまり社会に恐怖を生み出すことで自らの有権者を動員するという戦略に属するものです」。2018年、オルバン氏が首相として3期連続の立候補をした際、彼と彼の党フィデスは移民に対する懸念を煽ろうとした。2022年、有権者がウクライナへのロシアによる大規模侵攻から5週間後に投票所に向かう中、オルバン氏は野党がハンガリー軍を戦争に派遣するという根拠のない主張を広めた。

オルバン氏が自身の党の元主要メンバーであるペテル・マジャール氏からの前例のない挑戦に直面する中、その戦略は攻撃的な様相を呈しているようだ。「我々は間違いなく著しいエスカレーションを目の当たりにしています」とヴェーグ氏は述べた。「レトリックに加えて、政府のメッセージを強化するために、人工知能が偽のメッセージや画像を広めるために広く利用されています」。