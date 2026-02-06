circle x black
Cerca nel sito
 

ポルトガル、大統領選挙に嵐が襲来、決選投票延期を求める声

06 febbraio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

ポルトガルで日曜日に予定されている大統領選挙の決選投票は、依然として激しい雨と強風に見舞われているため、深い不確実性の雰囲気の中で行われる。今週イベリア半島を襲った嵐「レオナルド」は、ポルトガルで少なくとも1人の死者と、アンダルシアで約7000人の避難者を出しており、そこでは1人の少女が行方不明となっている。人々は、コルドバのグアダルキビル川の氾濫を恐れて夜中に家を放棄した。

表向きは、穏健社会主義者のアントニオ・ジョゼ・セグロ氏が有利とされている。彼は大統領選挙の第一回投票で31.1%の票を獲得し、元テレビスポーツコメンテーターで極右政党チェガの党首であるアンドレ・ヴェントゥーラ氏（23.5%）を上回った。ヴェントゥーラ氏は、「すべてのポルトガル人の間の平等性の問題」であるため、投票を1週間延期すべきだと主張した。国家選挙管理委員会は、投票は予定通り行われると発表した。「非常事態、気象警報、または全体的に不利な状況は、それ自体が都市や地域での投票を延期する十分な理由にはならない」と選挙管理委員会は述べた。

ポルトガルのルイス・モンテネグロ首相は、候補者ルイス・マルケス・メンデス氏が11.3%の得票で5位に終わった中道右派社会民主党は、決選投票のどの候補者も支持しないと述べた。

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiume Guadalquivir a Cordova
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza