米国、ギレーヌ・マクスウェルが本日エプスタイン事件で尋問される

ギレーヌ・マクスウェルは、米国議会によって非公開で尋問される予定です。ジェフリー・エプスタインの共犯者である彼女は、米国憲法修正第5条に基づき、質問への回答を拒否する権利を行使すると予想されています。小児性愛者の金融家で、拘留中に自殺したエプスタインとの少女売買で20年の刑に服しているこの女性は、共和党が主導する下院監視委員会の証言中に、刑務所からビデオリンクを通じて尋問されます。同委員会は、エプスタインと有力者との関係、および彼の犯罪に関する情報がどのように処理されたかを調査しています。

マクスウェルの弁護士は、議会が彼女に証言のための法的免責を与えるよう圧力をかけましたが、議員たちは拒否しました。そうでなければ、彼女の弁護団は、自己負罪に対する修正第5条で保障された彼女の権利を行使すると述べました。「このような状況で手続きを進めることは、純粋な政治的見せ物以外の目的はありません」と彼女の弁護士は書簡で述べました。証言は非公開で行われますが、民主党のロー・カンナ下院議員は、マクスウェルが回答を拒否したとしても、彼女に尋ねる意図のある質問を含む書簡を公開しました。いくつか質問は、トランプとエプスタインおよびマクスウェルとの関係に言及しています。他の質問は、4人の「共謀者」と、エプスタインの島で「未成年者を性的虐待した」とされる25人の男性に焦点を当てています。