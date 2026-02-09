ポルトガル、セグロ氏が史上最多得票で大統領に選出

アントニオ・ジョゼ・セグロ氏がポルトガル共和国の新大統領に就任しました。元社会党書記長である彼は、1991年のマリオ・ソアレス氏の再選時に記録した史上最多得票数を破り、同国史上最も多くの票を獲得した政治家となりました。昨日獲得した3,482,481票により、当選した大統領はすべての県と自治地域で勝利しました。開票率99.2%の時点で、左派が支持する候補者は66.82%の票を獲得し、極右政党チェガの候補者で党首のアンドレ・ヴェントゥーラ氏が獲得した33.18%を上回りました。

「この勝利は、共和国大統領選挙であるため、非常に特別な意味合いを持っています」とセグロ氏はリスボン北部のカルダス・ダ・ライーニャ文化会議センターで記者団に語りました。「ポルトガル国民は世界で最高の国民です」と付け加え、その目標を「奉仕を助けること」と述べました。セグロ氏の対立候補であるヴェントゥーラ氏は、選挙運動中に「私は代替案を模索し、この国で変えるべきことを述べようとしました」と述べましたが、「立法選挙と第一回投票の両方と比較して非常に大幅な増加があったにもかかわらず、私が主張したこと、つまりこの選挙に勝つことはできませんでした」と語りました。

退任するマルセロ・レベロ・デ・ソウザ大統領はセグロ氏に祝意を述べ、今日の午後彼を迎え入れると発表しました。大統領府は、「大統領はアントニオ・ジョゼ・セグロ氏に電話し、大統領選挙での勝利を祝い、ポルトガル国民から託された任期におけるあらゆる幸福と成功を祈った」と伝えました。一方、ポルトガル首相である保守派のルイス・モンテネグロ氏は、「収斂の精神」の保証人としてセグロ氏に祝意を述べ、政府が新国家元首に対し、ポルトガル国民に奉仕するための「全面的な協力」と「協力体制」を示すことを保証しました。