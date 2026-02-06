EU、オンラインプラットフォーム上のジャーナリズム保護のためのガイドラインを公開

欧州委員会は、プロのジャーナリズムが世界最大のデジタルプラットフォームを通じて認識され、保護されることを保証するための新しいガイドラインを公表したと、声明で発表した。この指針は、「非常に大規模なオンラインプラットフォーム」（「Vlop」と略される、デジタルサービス法（DSA）で定義されている）とメディアサービスプロバイダーが、欧州メディア自由法（EMFA）の規定を実装するのを支援することを目的としている。

具体的には、本文書は、EMFAが「プロの基準に従ってオンラインで制作されたマルチメディアコンテンツを不当な削除から保護するための具体的な保護措置を導入する」と説明しており、Vlopに対し、ジャーナリズムコンテンツを削除する意図がある場合にメディアプロバイダーに事前に通知し、その決定の理由を明確に説明することを求めている。メディアプロバイダーには、削除が有効になる前に回答するための24時間が与えられる。これらの保護措置の恩恵を受けるためには、メディアプロバイダーは「Vlopが用意した機能を通じて、編集上の独立性があり、規制監督の対象であるなど、特定の要件を満たしていることを宣言する必要がある」。

このガイドラインは、Vlopが宣言機能を実装する際にも役立ち、メディアサービスプロバイダーが自身の宣言を作成および管理するのを導き、疑義がある場合にプラットフォームが規制当局に相談し、「ファクトチェッカーを含む」市民社会組織を宣言のレビューに参加させる手順を概説している、と欧州委員会の文書は説明している。同委員会は、このガイドラインを「メディアサービスプロバイダー、市民社会およびファクトチェック組織、規制当局、Vlopプロバイダーの代表者などとの幅広い協議を通じて」作成したと強調している。