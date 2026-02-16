米国、ICEに負傷した移民に対する告発を取り下げ、「連邦捜査官は嘘をついた」

連邦検察官が提供した再構築によると、昨年1月にミネアポリスでICEの捜査官を襲撃し、その後発砲して2人のうちの1人の足を負傷させたベネズエラ移民に対する告発が取り下げられました。驚くべき動きとして、司法省は検察官が裁判所に誤った情報を提供していたと述べ、一方ICEは、その捜査官が宣誓の下で「虚偽の陳述」をしたことを認める声明を発表しました。

司法省が述べているように、連邦検察官の告発の主張を覆したのは「新たな証拠の発見」でした。CNNが本日報じているところによると、それは1月15日の事件の状況を示すビデオで、移民取り締まり警察官によるレネー・グッド殺害の1週間後のものであり、ICE捜査官が報告したものとは大きく異なっています。

新たな再構築によると、アルフレド・アレハンドロ・アルホルナは勤務終了時にICE捜査官に尾行され、自宅前に到着した際、捜査官の一人が彼を阻止しようとしました。彼は逃れて自宅のドアに向かって走り、ドアを閉めようとしている間に、捜査官が発砲し、彼のいとこであるフリオ・セサル・ソーサ＝セリスの足を負傷させました。

「これは全く不合理な武力行使であり、捜査官はそれを正当化するために私の依頼人に対して虚偽の告発をでっち上げた」とアリホルナの弁護士は述べました。現在、職務停止中の2人の連邦捜査官が司法省によって捜査されていると、ICE長官のトッド・ライオンズはさらに認め、2人が解雇され、起訴される可能性があると付け加えました。

実際には、2人の連邦捜査官によって提供された虚偽の事実関係（アリホルナではなくソーサ＝セリスが検問所で止められ、逃走しようとして車を衝突させ、徒歩で逃走したと報告されていた）は、国土安全保障省の幹部によって直ちに支持されていました。グッドを「国内テロリスト」と性急に定義したクリスティ・ノーム長官は、2人の移民の行動を「法執行官殺害未遂」と表現していました。

「国土安全保障省が、真の証拠によってすぐに否定される事実について、即座に断定的な声明を出し続けるのは衝撃的だ」とCNNの法律アナリスト、エリー・ホーニッグはコメントし、グッドとアレックス・プレッティのケース、そしてシカゴでICEの車をひこうとして捜査官に撃たれたと告発されたマリマー・マルティネスのケースを挙げました。これらの告発は、連邦捜査官が提供した再構築における「省略」を非難した裁判官によって後に却下されました。