コンゴ民主共和国、M23軍事報道官がドローン攻撃で死亡、反乱の最も有名な人物の一人だった

M23反乱軍の軍事報道官ウィリー・ンゴマが殺害された。アフリカ・レポートに複数の情報源が確認したところによると、彼は「マシシ地域でのドローン攻撃で死亡した」という。彼の死の正確な状況は依然として不明である。複数の情報源は、攻撃中に多数の負傷者が出たと報じている。この殺害は、コンゴ民主共和国東部の北キブ州にある鉱山都市ルバヤ近郊で数日前から激しい戦闘が続いていた中で発生した。

ウィリー・ンゴマは反乱の最も有名な人物の一人だった。2012年から2013年にかけての最初の攻勢でM23が敗北した後、彼は運動の軍事指導者である「将軍」スルタニ・マケンガと共にウガンダに撤退した部隊の一員だった。ンゴマは2021年11月の運動の復活以来、軍事報道官の役割を担ってきた。その役割により、彼は2022年12月にはすでに欧州連合の制裁対象となっていた。当時EUは「M23/AFC（3月23日運動の武装部門）内での指導的地位のため、ンゴマはコンゴ民主共和国における重大な人権侵害を構成する行為の計画、指示、または実行に関与している」と宣言した。2024年2月には、国連も彼に制裁を課した。

2025年1月のゴマ陥落時、ンゴマは空港などの都市の戦略的地点に現れた最初の反乱軍将校の一人だった。その後、彼は戦闘で敗北し、ルワンダ経由で送還されようとしていたコンゴ軍の同盟国であるルーマニアの民間軍事要員を護衛しているのが目撃された。ンゴマの死は反乱軍にとって損失であり、アンゴラが提案した停戦から1週間以上経っても戦闘の激しさが衰えていないことを示している。ゴマのすぐ近くでは、5年前、国連世界食糧計画の車列に対する武装攻撃で殺害されたコンゴ民主共和国大使ルカ・アタナシオが暗殺された。この攻撃では、カラビニエリのヴィットリオ・ヤコヴァッチとコンゴ人運転手のムスタファ・ミランボも死亡した。