米国、YouGov調査：グリーンランド危機が欧州における同盟の認識を低下させる

YouGovの調査によると、大西洋横断関係におけるマイナスなピークが確認されており、欧州人が米国と両ブロックを結びつける関係について抱いている意見は、これらの調査が開始されてから10年間で最低レベルに達している。この傾向を加速させたのは、グリーンランド危機だった。

デンマークの84%からフランスの62%（ドイツ、イタリア、スペイン、英国を含む）まで、欧州人の大多数が現在、米国に対して好ましくない意見を持っている。昨年11月には、この数字は国によって49%から70%の間で変動していた。ますます多くの欧州人が米国を友好的な国とは見なさなくなっている。そして、調査が行われた6カ国すべてで、同盟国と見なす人はますます少なくなっている。

調査が示すように、欧州人は自らの自治（回答者の41-55%がこれを求めている）と、米国との関係維持よりも優先する価値観を守ることをますます強く望んでおり、ドナルド・トランプをなだめるためにそれらを放棄するつもりはない。

欧州人はトランプに同意し、自国の防衛に関して米国に過度に依存してきたこと（この数字は国によって59%から74%の間で変動する）、自国にあまりにも多くの移民を受け入れてきたこと（52%から63%の間）、そして世界舞台で優柔不断すぎたこと（45%から62%の間）を認めている。

しかし、欧州政府が表現の自由を過度に制限しているという米国政府の考え（回答者の国によって1%から31%しかそう思っていない）や、大西洋の彼らの側を有利にする貿易の不均衡（10%から17%の間）には全く同意していない。

グリーンランドが領土であるデンマークは、分断的な傾向が最も顕著な国である。2023年7月には、デンマーク人の80%が米国を友好的な国または同盟国と見なしていたが、現在では26%未満である。英国、デンマーク、フランス、ドイツでは、スペインとイタリアを除いて、回答者は米国から距離を置くために国防費の増額を求めている。大西洋横断関係が破綻した場合、イタリアを除くすべての国の回答者の大多数が国防費の増額を支持している。欧州人の39%（ドイツ）から57%（デンマーク）は、トランプがホワイトハウスを去れば米国の外交政策は正常化すると確信している。