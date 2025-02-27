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Турция: 10 лет назад прекратилось перемирие с РПК, с тех пор погибло не менее 7 152 человек

27 febbraio 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
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Призыв Абдуллы Оджалана к разоружению и роспуску РПК прозвучал спустя почти десять лет после того, как в июле 2015 года было нарушено соглашение о прекращении огня с Турцией, действовавшее два с половиной года. По данным Международной кризисной группы, с тех пор в Турции и на севере Ирака погибли 7 152 человека. Этот период аналитический центр называет «одной из самых кровавых глав в истории борьбы РПК против Турции за последние четыре десятилетия».

Среди жертв 646 мирных жителей и 1494 сотрудника турецких сил безопасности, в том числе солдаты, полицейские и сельские охранники, военизированные формирования, состоящие из курдов, вооруженные и оплачиваемые турецким государством. Также 262 жертвы «неустановленной принадлежности» - лица в возрасте от 16 до 35 лет, которых нельзя с уверенностью отнести ни к гражданским лицам, ни к комбатантам. К ним добавляются 4786 убитых членов РПК, хотя Международная кризисная группа считает, что реальное число больше. Например, в середине 2023 года Анкара заявила, что почти 40 000 боевиков РПК были «нейтрализованы» (убиты, взяты в плен или сдались) с момента возобновления боевых действий в июле 2015 года, в том числе на севере Сирии.

С июля 2015 года конфликт между Турцией и РПК прошел через несколько этапов. В период с 2015 по 2017 год насилие затронуло, в частности, общины некоторых городских центров на юго-востоке Турции, где проживает курдское большинство, а иногда и крупнейшие мегаполисы страны. С 2017 года боевые действия переместились в сельские районы на юго-востоке Турции, а в 2019 году - на север Ирака и север Сирии.

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7 152 l'International Crisis Group pkk
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