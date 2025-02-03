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США: Трамп замораживает пошлины, 'Мексика направит 10 тысяч солдат на границу'

03 febbraio 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
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Дональд Трамп подтвердил в посте на Truth, что договорился с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум о «немедленной» приостановке на месяц объявленных пошлин против страны Центральной Америки. «Это был очень дружеский разговор, в ходе которого (Шейнбаум, прим. ред.) согласилась немедленно предоставить 10 тысяч мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и США. Эти солдаты будут иметь конкретную задачу остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну», — заявил президент США.

Трамп также пояснил, что в период приостановки будут «переговоры под руководством госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Ховарда Лутника и высокопоставленных представителей Мексики, — уточнил он. — Я с нетерпением жду участия в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы стремимся к достижению «соглашения» между нашими двумя странами».

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