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Респ. Конго: 11 погибших в результате нападения на митинг M23, президент назвал это "отвратительным актом терроризма"

27 febbraio 2025 | 16.31
Redazione Adnkronos
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По меньшей мере 11 человек погибли и около 60 получили ранения в результате серии взрывов во время митинга движения M23 в Букаву, городе на востоке Демократической Республики Конго, захваченном антиправительственной группировкой. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в больнице. Президент ДРК Феликс Чисекеди назвал нападение "отвратительным актом терроризма".

"Президент Феликс Чисекеди с болью воспринял известие о гибели нескольких наших соотечественников" в результате взрывов и "решительно осуждает этот отвратительный акт терроризма", - говорится в сообщении канцелярии конголезского президента, опубликованном в социальной сети X.

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Tag
attacco terrorismo M23 Bukavu Repubblica Democratica del Congo
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