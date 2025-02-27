Респ. Конго: 11 погибших в результате нападения на митинг M23, президент назвал это "отвратительным актом терроризма"

По меньшей мере 11 человек погибли и около 60 получили ранения в результате серии взрывов во время митинга движения M23 в Букаву, городе на востоке Демократической Республики Конго, захваченном антиправительственной группировкой. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в больнице. Президент ДРК Феликс Чисекеди назвал нападение "отвратительным актом терроризма".

"Президент Феликс Чисекеди с болью воспринял известие о гибели нескольких наших соотечественников" в результате взрывов и "решительно осуждает этот отвратительный акт терроризма", - говорится в сообщении канцелярии конголезского президента, опубликованном в социальной сети X.