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Гренландия, возможен референдум о независимости после выборов 11 марта

07 febbraio 2025 | 10.22
Redazione Adnkronos
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Вскоре гренландцы могут проголосовать на референдуме за провозглашение независимости от Дании. Это идея Эрика Йенсена, лидера социал-демократов партии Сиумут, явных фаворитов на выборах 11 марта.

Лидер правящей партии заявил, что в случае переизбрания он ускорит процесс обретения независимости, задействовав раздел 21 Закона о самоуправлении Гренландии, чтобы договориться об условиях будущих отношений и провести референдум о независимости в течение следующего законодательного срока. В некоторых интервью СМИ Йенсен признал, что вмешательство Трампа косвенно способствовало этому решению. Пресс-секретарь Сиумут Дорис Якобсен Йенсен раскритиковала премьер-министра Дании Метте Фредериксен за ее «одиночный забег» в Европе после слов Трампа, которым она якобы проигнорировала волю Гренландии.

Однако на этом пути может возникнуть немало политических и бюрократических сложностей. Например, по действующему соглашению Дания выделяет территории субсидию в размере 4,3 млрд крон (580 млн евро). Согласно недавнему опросу, проведенному Berlingske и гренландской газетой Sermitsiaq, подавляющее большинство гренландцев ожидает, что выплата продолжится и после обретения независимости. Но согласна ли Дания? Пока Копенгаген отказывается от комментариев «из уважения к избирательному процессу».

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Tag
Groenlandia indipendenza Danimarca
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