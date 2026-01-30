Бангладеш голосует 12 февраля, посольство США предупреждает соотечественников о 'возможных беспорядках'

Менее чем за две недели до парламентских выборов и референдума 12 февраля в Бангладеш, Соединенные Штаты призывают своих граждан в стране проявлять осторожность из-за опасений насилия в дни, предшествующие голосованию и следующие за ним, первому после окончания эры Шейх Хасины, приговоренной к смертной казни за преступления против человечности.

"В период выборов могут произойти эпизоды политического насилия или экстремистских нападений, которые могут быть направлены на демонстрации, избирательные участки и места отправления культа", — говорится в предупреждении о безопасности, опубликованном на сайте посольства США в Дакке в преддверии консультаций и референдума по реформам, так называемой "Июльской хартии". Для Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, возглавляющего временную администрацию страны, это станет началом "нового Бангладеш".

Гражданам США рекомендуется проявлять "внимательность" и помнить, что "демонстрации или шествия с мирными намерениями могут перерасти в конфликтные и вылиться в насилие". Настоятельно рекомендуется "избегать демонстраций и быть осторожными вблизи больших скоплений людей".