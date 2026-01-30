circle x black
Cerca nel sito
 

Бангладеш голосует 12 февраля, посольство США предупреждает соотечественников о 'возможных беспорядках'

30 gennaio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Менее чем за две недели до парламентских выборов и референдума 12 февраля в Бангладеш, Соединенные Штаты призывают своих граждан в стране проявлять осторожность из-за опасений насилия в дни, предшествующие голосованию и следующие за ним, первому после окончания эры Шейх Хасины, приговоренной к смертной казни за преступления против человечности.

"В период выборов могут произойти эпизоды политического насилия или экстремистских нападений, которые могут быть направлены на демонстрации, избирательные участки и места отправления культа", — говорится в предупреждении о безопасности, опубликованном на сайте посольства США в Дакке в преддверии консультаций и референдума по реформам, так называемой "Июльской хартии". Для Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, возглавляющего временную администрацию страны, это станет началом "нового Бангладеш".

Гражданам США рекомендуется проявлять "внимательность" и помнить, что "демонстрации или шествия с мирными намерениями могут перерасти в конфликтные и вылиться в насилие". Настоятельно рекомендуется "избегать демонстраций и быть осторожными вблизи больших скоплений людей".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni parlamentari referendum violenze Bangladesh Stati Uniti Dacca
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza