Австралия, нападавший на Бонди-Бич впервые предстал перед судом, ему предъявлено 15 обвинений

Нападавший на Бонди-Бич в Австралии впервые предстал сегодня утром перед судом по видеосвязи. Об этом сообщает телеканал ABC. Навид Акрам обвиняется в том, что вместе со своим отцом Саджидом, который был убит, совершил нападение на австралийскую еврейскую общину во время празднования Хануки в декабре, что стало худшей массовой стрельбой в стране за последние тридцать лет.

Акраму было предъявлено обвинение в терроризме и 15 пунктах обвинения в убийстве. Саджид был застрелен полицией во время бойни.