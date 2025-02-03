Австралия: 17-летняя девушка подверглась нападению акулы в 100 метрах от берега и скончалась от полученных травм

17-летняя девушка погибла в Квинсленде, Австралия, после нападения акулы в ста метрах от берега. Об этом сообщила местная полиция, пояснив, что девушка получила очень серьезные травмы верхней части тела. Служба скорой помощи Квинсленда в "X" пояснила, что парамедики прибыли на место "серьезного инцидента, вызванного укусом акулы" на пляже Вуррим, к северу от Брисбена. В водах этого района обитает множество акул, но нападение произошло недалеко от берега, на популярном месте для серфинга, где были приняты меры защиты от акул. Полиция подтвердила, что девушка плавала в воде у острова Бриби, примерно в 100 метрах от пляжа Вуррим, когда на нее напала акула.

Это второй смертельный случай в австралийских водах в этом году, после гибели серфера Ланса Эпплби у побережья Южной Австралии 2 января. Последнее смертельное нападение в районе Большого Брисбена произошло в 2006 году, когда 20-летняя Сара Уайли погибла, купаясь с друзьями. Согласно правительственному веб-сайту Австралии, нападения акул в Квинсленде "происходят редко, и большинство видов акул не представляют опасности для человека".