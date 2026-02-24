Снежная буря в Нью-Йорке, исторический рекорд с 1963 года: более 40 миллионов человек в состоянии повышенной готовности

Сильная зимняя буря обрушилась на Северо-Восток: более 600 тысяч человек остались без электричества, тысячи рейсов отменены, и в четырех штатах объявлено чрезвычайное положение

Нью-Йорк завален снегом из-за зимней бури, обрушившейся на северо-восток Соединенных Штатов, одной из самых сильных за последние 150 лет. В Ислипе, штат Нью-Йорк, выпало более 74 сантиметров снега, что является самым высоким показателем с 1963 года, по данным Национальной метеорологической службы. Предыдущий рекорд был установлен 9 и 10 февраля 2013 года.

В некоторых районах Нью-Йорка высота снежного покрова достигла 48 сантиметров, заявил мэр Зоран Мамдани, и власти предупредили, что буря может войти в десятку самых сильных, когда-либо зарегистрированных в истории города.

Более 40 миллионов человек в состоянии повышенной готовности

Масштабы непогоды в целом огромны, более 40 миллионов человек по-прежнему находятся в состоянии зимней готовности, а предупреждения о метели распространяются на более чем 960 километров вдоль восточного побережья. Nbc сообщает, что более 600 тысяч человек остались без электричества на Северо-Востоке. Тысячи рейсов были отменены по всей стране, наибольшие сбои наблюдались в аэропортах Нью-Йорка.

The Boston Globe не выходит в печать: «Беспрецедентное решение»

The Boston Globe объявила, что снегопад настолько сильный, что напечатать бумажную версию газеты будет невозможно. Газета назвала это решение "беспрецедентным" за 153 года своей истории, но северо-восточная буря и сильный снегопад "помешали сотрудникам типографии газеты безопасно добраться до Тонтона, где сейчас находится типография Globe".

Чрезвычайное положение в четырех штатах

Около 60 см снега выпало в некоторых районах Нью-Джерси и Лонг-Айленда. Нью-Джерси, Род-Айленд, Пенсильвания и Коннектикут объявили чрезвычайное положение, введя запреты на движение коммерческого транспорта и ограничения на поездки. Несколько школьных округов, включая Нью-Йорк и Бостон, закрыли школы сегодня.