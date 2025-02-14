США: 200 тысяч государственных служащих отправлены домой на испытательный срок, объявление сделано в предварительно записанном видео

Полным ходом продолжаются усилия по сокращению размеров федерального правительства, начатые Дональдом Трампом с помощью Илона Маска. Отдел кадров администрации попросил различные агентства прекратить действие испытательных контрактов, то есть как минимум 200 тысяч рабочих мест. Для тысяч людей уведомление пришло в виде предварительно записанного видео или групповых звонков. Некоторых попросили покинуть офис в течение получаса, сообщает Washington Post.

Министерство по делам ветеранов уволило более тысячи сотрудников, в том числе работавших по испытательному сроку менее двух лет, хотя обычно испытательные контракты не продлеваются более чем на год. Несколько десятков увольнений произошли в том же отделе кадров, в котором работают 2,3 миллиона федеральных служащих. К настоящему времени 75 тысяч сотрудников согласились на предложение пересмотреть свое увольнение в обмен на выплату заработной платы до сентября.