Респ. Конго, военный представитель М23 убит в результате атаки дрона, был среди самых известных лиц восстания

Военный представитель повстанческого движения M23 Вилли Нгома был убит. Несколько источников подтвердили это Africa Report, добавив, что мужчина "погиб в результате атаки дрона на территории Масиси". Точные обстоятельства его смерти остаются неясными. Несколько источников сообщили о многочисленных раненых во время нападения. Убийство произошло на фоне продолжающихся в течение нескольких дней боев вблизи горнодобывающего города Рубая в провинции Северное Киву, на востоке Демократической Республики Конго.

Вилли Нгома был одним из самых известных лиц восстания. После поражения M23 в конце его первого наступления в 2012-2013 годах он входил в состав контингента, который отступил в Уганду вместе с военным лидером движения, "Генералом" Султани Макенгой. Нгома занимал должность военного представителя с момента возрождения движения в ноябре 2021 года. Его роль привела к тому, что он был подвергнут европейским санкциям уже в декабре 2022 года. "Из-за своей руководящей позиции в M23/AFC (вооруженном крыле Движения 23 марта) Нгома причастен к планированию, руководству или совершению действий, представляющих собой серьезные нарушения прав человека в ДРК", - заявили тогда в ЕС. В феврале 2024 года Организация Объединенных Наций также наложила на него санкции.

Во время падения Гомы в январе 2025 года Нгома был одним из первых повстанческих офицеров, появившихся в стратегических точках города, таких как аэропорт. Позже его видели сопровождающим румынский частный военный персонал, союзный конголезской армии, который был разгромлен во время битвы и собирался быть репатриирован через Руанду. Смерть Нгомы представляет собой потерю для повстанческого движения и демонстрирует, что интенсивность боев не ослабла, спустя более чем неделю после прекращения огня, предложенного Анголой. Именно недалеко от Гомы 5 лет назад был убит посол в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио, погибший в результате вооруженного нападения на конвой Всемирной продовольственной программы ООН. В результате нападения также погибли карабинер Витторио Яковаччи и конголезский водитель Мустафа Миламбо.