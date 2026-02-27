Афганистан-Пакистан, Исламабад: «274 талиба и террориста убиты»

Пакистанские военные заявляют, что "274 талиба и террориста" были убиты и "более 400 ранены" в ходе операций, начатых в последние часы против Афганистана. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn. В подтвержденном представителем пакистанской армии и распространенном газетой отчете также говорится о 12 погибших и 27 раненых военнослужащих, "защищавших территориальную целостность Пакистана". Пакистанские военные заявили, что атаковали только "военные цели" в соседнем Афганистане, который с 2021 года снова находится под контролем талибов.