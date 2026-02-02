circle x black
Испания, Санчес: «Легализовав 500 тысяч мигрантов, мы выбираем достоинство и справедливость»

02 febbraio 2026
Премьер-министр Испании Педро Санчес защитил план своего правительства по легализации 500 тысяч нелегальных мигрантов и просителей убежища в апреле. Таким образом, как заявил Санчес в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Испания выбирает сторону «достоинства и справедливости». В 46-секундном видео, где Санчес говорит по-английски с испанскими субтитрами, премьер-министр заявляет: «Некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко, что мы идем против течения. Но я хотел бы спросить вас: когда признание прав стало чем-то радикальным? Когда эмпатия стала чем-то исключительным?».

Санчес пояснил, что план направлен на легализацию людей, которые уже интегрированы в испанское общество. «Полмиллиона человек, с которыми мы живем каждый день, на рынке, в автобусе, в школе наших детей. Люди, которые заботятся о наших родителях, работают в полях, которые строили, рука об руку с нами, прогресс нашей страны», — сказал он. «Испания — это прежде всего гостеприимная страна, и это путь, который мы выбираем: достоинство, общность и справедливость», — добавил он.

migranti regolarizzazione dignità giustizia
