ЮАР, израильский дипломат выслан, '72 часа на выезд из страны'

"Департамент международных отношений и сотрудничества Южной Африки проинформировал правительство Государства Израиль о решении объявить Ариэля Зайдмана, временного поверенного в делах посольства Израиля, персоной нон грата". Об этом говорится в записке, в которой Зайдмана просят покинуть Южную Африку "в течение 72 часов", а "израильское правительство — обеспечить, чтобы в будущем его дипломатическое поведение демонстрировало уважение к Республике".

Упоминается "ряд неприемлемых нарушений дипломатических норм и практики, которые представляют собой прямой вызов суверенитету Южной Африки", среди которых "многократное использование официальных израильских социальных платформ для возмутительных нападок на президента Сирила Рамафосу". В записке говорится о действиях, которые "систематически подрывали доверие и протоколы, фундаментальные для двусторонних отношений".

Израиль отозвал своего посла в ЮАР в ноябре 2023 года на фоне эскалации дипломатической напряженности между двумя странами.