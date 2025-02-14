Украина: Киев, 'получены из Москвы тела 757 украинских военных, погибших в бою'

Киев сообщил о получении тел сотен украинских военнослужащих, погибших в боях против российских войск, что стало одной из крупнейших подобных репатриаций с момента вторжения России в страну. "Тела 757 погибших защитников Украины возвращены в Украину", - сообщил Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

Обмен пленными и возвращение тел погибших - одна из немногих сфер сотрудничества Москвы и Киева с тех пор, как Кремль направил войска в Украину в феврале 2022 года. Количество возвращенных тел погибших военных свидетельствует о высокой цене и интенсивности боевых действий в преддверии третьей годовщины войны.

Погибшие, как сообщается, погибли в боях в восточном регионе Донбасса, который Кремль считает частью территории России и где наиболее ожесточенные столкновения между Киевом и Москвой.