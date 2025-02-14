circle x black
Cerca nel sito
 
menu MENU adnverify
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Domenica 16 Marzo 2025
Aggiornato: 06:21
10 ultim'ora clock BREAKING NEWS

Украина: Киев, 'получены из Москвы тела 757 украинских военных, погибших в бою'

14 febbraio 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Киев сообщил о получении тел сотен украинских военнослужащих, погибших в боях против российских войск, что стало одной из крупнейших подобных репатриаций с момента вторжения России в страну. "Тела 757 погибших защитников Украины возвращены в Украину", - сообщил Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

Обмен пленными и возвращение тел погибших - одна из немногих сфер сотрудничества Москвы и Киева с тех пор, как Кремль направил войска в Украину в феврале 2022 года. Количество возвращенных тел погибших военных свидетельствует о высокой цене и интенсивности боевых действий в преддверии третьей годовщины войны.

Погибшие, как сообщается, погибли в боях в восточном регионе Донбасса, который Кремль считает частью территории России и где наиболее ожесточенные столкновения между Киевом и Москвой.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina news soldati morti restituzione soldati morti russia ucraina
Vedi anche
News to go
Disturbi alimentari boom tra i bambini: +64% diagnosi al Bambino Gesù
News to go
50enne, sposato e del nord Italia: ecco l'identikit del sovraindebitato
News to go
Allerta maltempo in Emilia Romagna e Toscana, preoccupano livelli dei fiumi
News to go
Generali chiude il 2024 con utili record
News to go
Unicredit-Commerzbank, Bce verso ok per fusione
News to go
Napoli, terremoto ai Campi Flegrei: ultime news
News to go
Pordenone è la Capitale italiana della Cultura per il 2027
News to go
Ue, approvato il piano di riarmo europeo
News to go
Guerra Ucraina-Russia, proposta tregua: si attende la risposta di Mosca
News to go
Dazi Usa entrano in vigore oggi, la contromossa dell'Ue
Rc auto, Ivass: "Prezzi tornano a crescere"
News to go
Bonus psicologo, dal 15 aprile le graduatorie con i nuovi beneficiari


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza