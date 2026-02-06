Испания, мужчина арестован в Мадриде за распространение онлайн-насилия над 7-летней дочерью

29-летний мужчина был арестован национальной полицией в Мадриде за распространение в прямом эфире сексуального насилия, совершенного над его 7-летней дочерью. Об этом пишет El Mundo, поясняя, что мужчина связывался с пользователями через приложение, в котором предлагал порнографические материалы в обмен на виртуальную валюту. Расследование началось после того, как в ноябре прошлого года полиция получила анонимное сообщение по электронной почте, пишет El País. Во время обыска в его мадридской квартире были изъяты два мобильных телефона с различными порнографическими материалами.

Мужчина был арестован по обвинению в совершении преступлений, связанных с растлением несовершеннолетних, производством, хранением и распространением детской порнографии, а также сексуальным насилием.