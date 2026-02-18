Франция, 9 арестов за избиение Квентина Деранка в Лионе

18 febbraio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Всего девять человек были арестованы вчера во Франции в рамках расследования избиения молодого Квентина Деранка в субботу в Лионе. Из них шестеро подозреваются в участии в нападении, остальные трое, присутствовавшие при арестах, на данный момент не являются подозреваемыми. Об этом сообщает France Info.

В интервью France Inter прокуратура Лиона уточнила, что Жак-Эли Фавро, парламентский помощник депутата от партии «Непокоренная Франция» (LFI) Рафаэля Арно, чье имя было упомянуто некоторыми свидетелями, находится среди арестованных в Изере. Находясь под стражей, Фавро «прекратил всю свою парламентскую деятельность», написал Арно в X, уточнив, что в понедельник он начал «процедуры расторжения контракта».

Выступая сегодня утром на France Info, пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон призвала «Непокоренную Францию» исключить, «по крайней мере временно», депутата от LFI Рафаэля Арно из своей фракции.

«Политические лидеры должны призывать к спокойствию, умиротворению, ненасилию», — подчеркнула в программе La Matinale на Tf1 председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве. Жан-Люк Меланшон «не произносит слов умиротворения».

