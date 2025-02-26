circle x black
Cerca nel sito
 
menu MENU adnverify
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 28 Marzo 2025
Aggiornato: 13:08
10 ultim'ora clock BREAKING NEWS

Тайвань: Китай повышает тон, 'решительно вперед к воссоединению'

26 febbraio 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Китай повышает тон в отношении Тайваня, настаивая на большей приверженности "делу воссоединения". Об этом сегодня утром заявил Ван Хунинг, член Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая и четвертый человек в партии-государстве. Его слова были распространены официальным китайским агентством Синьхуа, в то время как Тайвань - де-факто независимый остров, который Пекин считает "мятежной провинцией", которую необходимо "воссоединить", - обвинил китайских военных в том, что они без предупреждения создали зону для "боевых стрельб" у своего юго-западного побережья.

Ван, сообщает Синьхуа, подчеркнул "важность сохранения инициативы и способности управлять отношениями в Тайваньском проливе" на фоне напряженности, вызванной вчерашними жалобами острова на повреждение подводного кабеля и захват грузового судна с китайским экипажем.

Ван, верный сторонник лидера Китая Си Цзиньпина, выступил на конференции по Тайваню, которая прошла вчера и сегодня в Пекине, сообщает агентство. Ван прямо призвал к "решительной приверженности делу национального воссоединения".

Он настаивал на принципе "одного Китая", который так дорог Пекину, и на противодействии "провокациями с целью 'независимости Тайваня'" и "вмешательству извне". Он также призвал "поддерживать развитие на материковом Китае предприятий, финансируемых Тайванем", говоря о необходимости "интегрированного развития двух берегов" Тайваньского пролива.

Китай, который никогда не отказывался от применения силы для "воссоединения", обвиняет президента Тайваня Лай Цин-дэ в том, что он "опасный сепаратист". Тон, использованный Ваном, наблюдатели считают более жестким, чем в прошлом.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cina news taiwan news
Vedi anche
News to go
Ucraina, Putin propone "amministrazione Onu e poi elezioni"
News to go
Sottomarino turistico affonda nel Mar Rosso: 6 morti
News to go
Salari reali in Italia, rapporto Ilo: "Dal 2008 in calo dell'8,7%"
News to go
Ucraina, Zelensky: "Non possiamo finanziare le forze armate in maniera adeguata"
News to go
Bonus nido 2025, tutte le novità
News to go
Dazi Usa, Trump: "Potremmo fare eccezioni su tariffe dal 2 aprile"
News to go
Guerra Ucraina-Russia, colloqui di pace a Riad: ultime news
News to go
Mattarella: "Dazi inaccettabili, creano ostacoli ai mercati"
News to go
Ucraina, colloqui a Riad tra delegazioni americana e russa
News to go
Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue
News to go
Allergie ai pollini, con crisi climatica durano 45 giorni in più
News to go
Tumore della mammella, 53mila nuovi casi all'anno in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza