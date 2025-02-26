Тайвань: Китай повышает тон, 'решительно вперед к воссоединению'

Китай повышает тон в отношении Тайваня, настаивая на большей приверженности "делу воссоединения". Об этом сегодня утром заявил Ван Хунинг, член Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая и четвертый человек в партии-государстве. Его слова были распространены официальным китайским агентством Синьхуа, в то время как Тайвань - де-факто независимый остров, который Пекин считает "мятежной провинцией", которую необходимо "воссоединить", - обвинил китайских военных в том, что они без предупреждения создали зону для "боевых стрельб" у своего юго-западного побережья.

Ван, сообщает Синьхуа, подчеркнул "важность сохранения инициативы и способности управлять отношениями в Тайваньском проливе" на фоне напряженности, вызванной вчерашними жалобами острова на повреждение подводного кабеля и захват грузового судна с китайским экипажем.

Ван, верный сторонник лидера Китая Си Цзиньпина, выступил на конференции по Тайваню, которая прошла вчера и сегодня в Пекине, сообщает агентство. Ван прямо призвал к "решительной приверженности делу национального воссоединения".

Он настаивал на принципе "одного Китая", который так дорог Пекину, и на противодействии "провокациями с целью 'независимости Тайваня'" и "вмешательству извне". Он также призвал "поддерживать развитие на материковом Китае предприятий, финансируемых Тайванем", говоря о необходимости "интегрированного развития двух берегов" Тайваньского пролива.

Китай, который никогда не отказывался от применения силы для "воссоединения", обвиняет президента Тайваня Лай Цин-дэ в том, что он "опасный сепаратист". Тон, использованный Ваном, наблюдатели считают более жестким, чем в прошлом.