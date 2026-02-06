ЕС публикует рекомендации по защите журналистики на онлайн-платформах

Европейская комиссия опубликовала новые руководящие принципы, чтобы обеспечить признание и защиту профессиональной журналистики на крупнейших мировых цифровых платформах, как сообщается в пресс-релизе. Эти указания призваны помочь "очень крупным онлайн-платформам" ("Very large online platforms", или Vlop), как они определены в европейском законе о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), и поставщикам медиа-услуг в реализации положений европейского закона о свободе СМИ (European Media Freedom Act, EMFA).

В частности, как поясняется в тексте, EMFA "вводит конкретные меры защиты от необоснованного удаления медиа-контента, созданного онлайн в соответствии с профессиональными стандартами", которые требуют от Vlop заранее информировать поставщиков медиа-услуг о намерении удалить журналистский контент и четко объяснять причины своего решения. Поставщикам медиа-услуг также предоставляется 24 часа для ответа, прежде чем удаление вступит в силу. Чтобы воспользоваться этими мерами защиты, последние "должны заявить о соответствии определенным требованиям, таким как редакционная независимость и подчинение регулятивному надзору, через функционал, предусмотренный Vlop".

Руководящие принципы также помогут Vlop в реализации функционала декларирования, будут направлять поставщиков медиа-услуг в заполнении и управлении их декларациями, описывая процедуры, с помощью которых платформы могут консультироваться с регулирующими органами в случае сомнений и привлекать организации гражданского общества, "включая фактчекеров", к проверке деклараций, поясняется в тексте Комиссии, которая подчеркивает, что разработала эти руководящие принципы "путем широких консультаций с поставщиками медиа-услуг, гражданским обществом и организациями по проверке фактов, регулирующими органами и представителями поставщиков Vlop, среди прочих".