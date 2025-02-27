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Тайвань: подводный кабель поврежден, арестован капитан китайского судна, обвиняемого в инциденте

27 febbraio 2025 | 13.59
Redazione Adnkronos
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На Тайване арестован капитан грузового судна с китайским экипажем, обвиняемого в повреждении подводного кабеля в Тайваньском проливе. Капитан китайского судна был взят под стражу до завершения расследования, сообщает агентство Cna. Капитан, опознанный как Ван, будет находиться в изоляции, согласно решению районного суда Тайнаня, принятому после того, как прокуратура заявила о риске его побега, сообщает агентство.

Капитан судна под флагом Того и семь членов его китайского экипажа были задержаны во вторник береговой охраной Тайваня, которая перехватила грузовое судно Hong Tai после обрыва подводного кабеля недалеко от островов Пэнху. Остальным семи членам экипажа, уточняет Cna, было разрешено выйти на свободу с электронными устройствами слежения, и они не смогут покинуть Тайвань до завершения расследования.

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