США, судья блокирует депортацию палестинского студента, возглавлявшего протесты в Колумбии

18 febbraio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
Судья заблокировала депортацию Мошена Махдави, палестинского студента, который возглавлял протесты в Колумбийском университете против Израиля и войны в Газе. В своем решении судья Нина Фроэс, занимающаяся иммиграционными делами, заблокировала процедуру, начатую администрацией Трампа, из-за процедурных нарушений со стороны правительственных адвокатов, которые ненадлежащим образом заверили документ, использованный в качестве доказательства против Махдави.

Администрация теперь может обжаловать это решение, которое выглядит как очередное судебное решение против кампании, начатой в прошлом году, по высылке из Америки иностранных студентов, протестовавших против войны в Газе. Махдави, у которого десять лет была грин-карта, постоянный вид на жительство, был арестован в апреле прошлого года во время того, что он считал собеседованием на гражданство. Он был освобожден две недели спустя по приказу федерального судьи.

В течение этих месяцев администрация продолжала процесс его депортации на основании меморандума Марко Рубио, который устанавливает, что неграждане могут быть высланы, если их присутствие подрывает внешнеполитические интересы США. Но судья оспорила тот факт, что адвокаты представили простую фотокопию документа без заверения. «Я благодарен суду за соблюдение верховенства закона против попытки правительства попрать надлежащую правовую процедуру; это решение является важным шагом для сохранения права говорить за мир и справедливость», — заявил Махдави, который всегда отрицал обвинение администрации Трампа в использовании «устрашающей риторики» в отношении произраильских студентов во время протестов в Колумбии.

Vedi anche
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl


