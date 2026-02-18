США, судья блокирует депортацию палестинского студента, возглавлявшего протесты в Колумбии

Судья заблокировала депортацию Мошена Махдави, палестинского студента, который возглавлял протесты в Колумбийском университете против Израиля и войны в Газе. В своем решении судья Нина Фроэс, занимающаяся иммиграционными делами, заблокировала процедуру, начатую администрацией Трампа, из-за процедурных нарушений со стороны правительственных адвокатов, которые ненадлежащим образом заверили документ, использованный в качестве доказательства против Махдави.

Администрация теперь может обжаловать это решение, которое выглядит как очередное судебное решение против кампании, начатой в прошлом году, по высылке из Америки иностранных студентов, протестовавших против войны в Газе. Махдави, у которого десять лет была грин-карта, постоянный вид на жительство, был арестован в апреле прошлого года во время того, что он считал собеседованием на гражданство. Он был освобожден две недели спустя по приказу федерального судьи.

В течение этих месяцев администрация продолжала процесс его депортации на основании меморандума Марко Рубио, который устанавливает, что неграждане могут быть высланы, если их присутствие подрывает внешнеполитические интересы США. Но судья оспорила тот факт, что адвокаты представили простую фотокопию документа без заверения. «Я благодарен суду за соблюдение верховенства закона против попытки правительства попрать надлежащую правовую процедуру; это решение является важным шагом для сохранения права говорить за мир и справедливость», — заявил Махдави, который всегда отрицал обвинение администрации Трампа в использовании «устрашающей риторики» в отношении произраильских студентов во время протестов в Колумбии.