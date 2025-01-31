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Польша: арестован бывший министр юстиции Збигнев Зебро за отказ давать показания

31 gennaio 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
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Был арестован бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро, представитель партии "Право и справедливость", после того как он отказался давать показания перед парламентской комиссией по расследованию в связи с использованием правительством "ПиС" израильского программного обеспечения Pegasus против политических оппонентов. Сама Комиссия, созданная по инициативе правительства Дональда Туска, потребовала его ареста на 30 суток.

Экс-министр был арестован после того, как появился на телевидении для прямого эфира, на выходе из студии TV Republika, сообщило агентство PAP. 54-летний Зебро трижды отклонил приглашения дать показания. В прошлом году канцелярия генерального прокурора сообщила, что это программное обеспечение использовалось с 2017 по 2023 год - во время правления партии "ПиС" с 2015 по 2023 год - для слежки за 578 людьми.

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polonia pegasus pis tusk
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