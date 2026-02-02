ООН, Чили выдвигает Мишель Бачелет на пост генерального секретаря

Уходящий президент Чили Габриэль Борич официально представил кандидатуру бывшего президента Мишель Бачелет на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Объявление было сделано из дворца Ла Монеда, и кандидатура уже может рассчитывать на поддержку таких стран, как Мексика и Бразилия.

"Для меня большая честь и гордость из этого дворца Ла Монеда в Сантьяго, Чили, объявить гражданам нашей родины и всему миру, что сегодня в Нью-Йорке мы официально выдвинем кандидатуру бывшего президента Мишель Бачелет на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций", - заявил Борич в телеобращении.

По словам Борича, это "сильная и широко поддерживаемая" кандидатура, основанная на "безупречной и международно признанной траектории, отмеченной приверженностью демократии, защите прав человека и укреплению институтов".

Во время церемонии, в которой приняли участие сама Бачелет, министр иностранных дел Альберто ван Клаверен и послы Мексики и Бразилии, Борич поблагодарил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и президента Мексики Клаудию Шейнбаум за их поддержку, подчеркнув, что три страны разделяют стремление "способствовать глобальному управлению и укреплению многосторонности".

Бачелет заявила, что чувствует себя "польщенной тем, что ее кандидатуру выдвинули не только Чили, но также Бразилия и Мексика", добавив, что совместная поддержка трех стран "отражает общую приверженность и возобновляет надежду на совместную работу для достижения общих целей".