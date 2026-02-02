circle x black
ООН, Чили выдвигает Мишель Бачелет на пост генерального секретаря

02 febbraio 2026
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Уходящий президент Чили Габриэль Борич официально представил кандидатуру бывшего президента Мишель Бачелет на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Объявление было сделано из дворца Ла Монеда, и кандидатура уже может рассчитывать на поддержку таких стран, как Мексика и Бразилия.

"Для меня большая честь и гордость из этого дворца Ла Монеда в Сантьяго, Чили, объявить гражданам нашей родины и всему миру, что сегодня в Нью-Йорке мы официально выдвинем кандидатуру бывшего президента Мишель Бачелет на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций", - заявил Борич в телеобращении.

По словам Борича, это "сильная и широко поддерживаемая" кандидатура, основанная на "безупречной и международно признанной траектории, отмеченной приверженностью демократии, защите прав человека и укреплению институтов".

Во время церемонии, в которой приняли участие сама Бачелет, министр иностранных дел Альберто ван Клаверен и послы Мексики и Бразилии, Борич поблагодарил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и президента Мексики Клаудию Шейнбаум за их поддержку, подчеркнув, что три страны разделяют стремление "способствовать глобальному управлению и укреплению многосторонности".

Бачелет заявила, что чувствует себя "польщенной тем, что ее кандидатуру выдвинули не только Чили, но также Бразилия и Мексика", добавив, что совместная поддержка трех стран "отражает общую приверженность и возобновляет надежду на совместную работу для достижения общих целей".

