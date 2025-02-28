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Китай: Си Цзиньпин: "Перед нашей экономикой стоит еще много вызовов и трудностей"

28 febbraio 2025 | 10.52
Redazione Adnkronos
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"Многочисленные трудности и вызовы". С этим "все еще" приходится сталкиваться китайской экономике. Официальное агентство Xinhua сообщает о статье за подписью китайского лидера Си Цзиньпина, которая будет опубликована в ближайшие дни в Qiushi, официальном издании Коммунистической партии Китая. Согласно анонсу, "в настоящее время неблагоприятное воздействие изменений во внешней среде усиливается, и экономика (Китая) все еще сталкивается с многочисленными трудностями и вызовами".

Статья выйдет в преддверии ежегодной сессии китайского парламента. Работа главного политического мероприятия Китая, известного как "Две сессии", начнется во вторник.

На днях Си Цзиньпин выступил с призывом "содействовать здоровому и высококачественному развитию частного сектора" в Китае, будучи убежденным в том, что "трудности и вызовы", с которыми сталкивается сектор, могут быть "преодолены". Этот призыв прозвучал во время встречи с руководителями ведущих компаний Китайской Народной Республики, на которой, в частности, присутствовал соучредитель Alibaba Джек Ма, таким образом "реабилитированный" после напряженности последних лет. В конце января, накануне китайского Нового года, Си Цзиньпин говорил о "сложных и трудных" ситуациях, с которыми Китай столкнулся в прошлом году.

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