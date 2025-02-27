Босния: Додик приговорен к одному году тюрьмы за сепаратистскую деятельность, Кремль: "Это политическое решение"

Президент боснийских сербов Милорад Додик приговорен к одному году тюремного заключения судом Сараево за свою сепаратистскую деятельность, а именно за несоблюдение решений Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, по итогам судебного процесса, длившегося год. Пророссийский политик также не сможет заниматься политической деятельностью в течение шести лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал приговор политическим. "И он направлен не только против Додика, но и против всех патриотических сил сербов", - добавил Песков. Додик, который вчера не присутствовал в зале суда при оглашении приговора, анонсировал "радикальные меры" в ответ на свой возможный приговор, в том числе возможный выход Республики Сербской из состава страны с целью воссоединения с Сербией.

Додик, сторонник России и Дональда Трампа, которого поддерживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вчера выступил перед тысячами людей, собравшихся в его поддержку в Баня-Луке. "Они говорят, что я виновен, но теперь люди, которые здесь живут, скажут, почему я не виновен. Нет причин для беспокойства. Я научился справляться с еще более сложными ситуациями". Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, а затем вылетел в Баня-Луку, чтобы выразить свою поддержку Додику после приговора, который он назвал "позорным, незаконным, антидемократическим и имеющим целью расколоть Республику Сербскую и сербов".