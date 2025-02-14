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Германия: за девять дней до выборов, с Мюнхеном иммиграция возвращается в центр дебатов

14 febbraio 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
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Хроника событий в Мюнхене с силой ворвалась в политическую полемику в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля: нападение, в результате которого 36 человек получили ранения в городе, взбудораженном началом Конференции по безопасности, вернуло тему мигрантов в центр дебатов. Четыре основных кандидата в канцлеры - Олаф Шольц (СДПГ), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС), Роберт Хабек («Зеленые») и Алис Вайдель («АдГ») - ответили вчера на вопросы общественности для ZDF, которых спрашивали о различных темах, обсуждавшихся в последние месяцы.

Действующему канцлеру Олафу Шольцу был задан вопрос о нападении, совершенном накануне в Мюнхене, где 24-летний афганец направил свой автомобиль на толпу людей, собравшихся на профсоюзную демонстрацию, в результате чего 36 человек получили ранения, некоторые из них - тяжелые. «В моем родном городе Золингене в прошлом году несколько человек были жестоко убиты и получили тяжелые ранения во время празднования на площади», - сказала женщина.

«Это не единичный случай, сегодня мы снова говорим о Мюнхене; нельзя даже перечислить все города, которые следуют один за другим. Мы боимся, что это будет продолжаться. Я очень боюсь за своих внуков, своих детей, свою семью и друзей. А ваше правительство, в том числе и вы, несете ответственность за то, чтобы направлять нас в безопасных условиях, поэтому мой вопрос: если вы не внесете существенных изменений, не будете ли вы морально соучастниками каждого убийства, совершенного до сих пор?».

Шольц ответил, сославшись на новые нормы, принятые его правительством по этому вопросу, и подчеркнув свою личную обеспокоенность в связи с этими фактами.

Тема иммиграции и норм, регулирующих ее, стала искрой, которая вызвала недавний политический кризис в Бундестаге, когда ХДС заручилась парламентской поддержкой «АдГ» Алис Вайдель, чтобы добиться одобрения своих предложений, поставив под угрозу, по мнению других политических сил, «санитарный кордон», возведенный вокруг ультраправой партии. Этот выбор оспорила и Ангела Меркель, которая, предприняв редкий для себя шаг в ходе избирательной кампании, открыто выступила с резкой критикой в адрес Мерца.

С тех пор действующий канцлер неоднократно повторял, что ХДС утратила доверие и что нельзя с уверенностью предсказать, с какими партиями она будет сотрудничать после выборов в случае победы. Фридрих Мерц, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что не намерен вступать в союз с «Альтернативой для Германии», если голосование подтвердит преимущество, которое ему дают опросы. Так он сделал и вчера вечером, дав понять, что коалиция с «АдГ» исключена. «Мы приняли только одно твердое решение: не с вами!», - заявил он, обращаясь непосредственно к Вайдель.

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Germania Monaco dibattito immigrazione
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