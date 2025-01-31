Германия: Мерц, «всегда исключал правительство при поддержке АдГ»

Засыпанный критикой за продвижение закона против иммиграции, который, как утверждается, был поддержан АдГ, лидер ХДС Фридрих Мерц с плохо скрываемым раздражением отреагировал на требование главы фракции «зеленых» в Бундестаге Феликса Базашака исключить союзы с крайне правой партией после выборов 23 февраля. По его словам, просьба была «излишней», поскольку его позиция по этому вопросу «всегда была ясной и остается ясной». «Мы не позволим этой парламентской группе (АдГ, прим. ред.) привести нас к большинству или к федеральному правительству», — заявил он.