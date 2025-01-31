Германия: СДПГ рассматривает возможность обращения в суд по поводу закона о миграции

Социал-демократы канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) рассматривают возможность обращения в суд в случае, если Бундестаг, которому сегодня предстоит рассмотреть законопроект, одобрит новые меры по иммиграции, после того как в первом чтении предложения, содержащиеся в предложении, были одобрены.

По мнению генерального секретаря СДПГ Матиаса Мирша, некоторые части законопроекта должны быть "обязательно проверены на соответствие конституции". СДПГ не исключает такой возможности "ни в коем случае" и может обратиться в Федеральный конституционный суд, если закон будет принят.

СДПГ уже выразила обеспокоенность по поводу конституционности одного из ключевых положений закона: приостановки воссоединения семей беженцев.