Трамп дистанцируется от поражений в Техасе: 'местные выборы, я не был вовлечен'

"Я не участвую, это местные выборы в Техасе". Так Дональд Трамп попытался дистанцироваться и минимизировать поражения республиканцев в одном из их оплотов, в частности, поражение Ли Уэмбсгансс, которая проиграла на выборах в местный Сенат в округе Форт-Уэрт, где президент в 2024 году победил с преимуществом в 17 пунктов.

"Меня не было в избирательном бюллетене, поэтому я не знаю, можно ли проводить сравнения", — ответил журналистам Трамп, который фактически вмешался в избирательную кампанию, выразив свою поддержку "выдающейся" кандидатке-республиканке, а затем в пятницу призвал своих сторонников голосовать за нее. "Демократы крайне левого толка тратят целое состояние, чтобы победить настоящую воительницу MAGA, вы можете помочь Ли выиграть эти выборы, она имеет мою полную и всестороннюю поддержку", — говорилось в посте на Truth Social.

Слова Трампа расходятся с комментариями, поступившими от республиканского руководства Техаса после того, как профсоюзный лидер Тейлор Ремет с большим отрывом победил консерваторшу, которая в последние годы занималась избранием в школьные советы людей, придерживающихся повестки MAGA, что стало "звонком для всех республиканцев Техаса". "Мы не можем принимать наших избирателей как должное", — сказал вице-губернатор Дэн Патрик. В субботнем туре выборов демократ Кристиан Менефи выиграл давно вакантное место в Палате представителей в демократическом округе Хьюстона, что сократит республиканское большинство всего до 4 мест, с 218 до 214.