Трамп хочет назвать Пенн-Стейшн и аэропорт Даллес своим именем, иначе не будет средств на тоннель в Нью-Йорке

После Центра Кеннеди Дональд Трамп хочет, чтобы Пенн-Стейшн в Нью-Йорке и аэропорт Даллес в Вашингтоне также были названы в его честь, в противном случае он угрожает не разблокировать средства для железнодорожного тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, которые объясняют, что чиновники администрации Трампа сообщили эти условия лидеру меньшинства демократов в Сенате Чаку Шумеру.

Лидер демократов отклонил запрос, добавляют источники: "нечего обменивать, президент заблокировал финансирование и может возобновить его по щелчку пальцев", - сообщил человек, близкий к нью-йоркскому сенатору, ссылаясь на тот факт, что в октябре прошлого года Трамп заблокировал 16 миллиардов федеральных средств, предназначенных для проекта Gateway, утверждая, что необходимо оценить, сыграли ли практики инклюзивности и защиты разнообразия, ненавидимые и запрещенные нынешней администрацией, роль в предоставлении тендеров и контрактов для проекта.

Разоблачения Politico появились за несколько часов до слушания, на котором сегодня федеральный судья рассмотрит апелляцию с требованием разблокировать федеральные средства, без которых тысяча рабочих рискует потерять работу. Другой сенатор от Нью-Йорка, Кирстен Гиллибранд, назвала требование Трампа "нелепым, эти требования о присвоении имени не могут быть частью переговоров, как и достоинство ньюйоркцев", заявив, что "президент продолжает ставить свой нарциссизм выше хороших рабочих мест, которые обеспечивает этот проект, и выдающегося экономического эффекта, который принесет тоннель Gateway".