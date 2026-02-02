Норвегия, арестован сын наследной принцессы

Сын наследной принцессы Норвегии, Мариус Борг Хёйби, был арестован за два дня до начала судебного процесса по обвинению в изнасиловании с новыми обвинениями. Об этом сообщил Андреас Крушевски, адвокат окружной полиции Осло, пояснив, что Хёйби «был арестован полицией по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении ограничительного предписания».

Хёйби уже должен был предстать перед судом в Осло по 38 обвинениям, включая четыре пункта обвинения в изнасиловании, домашнем насилии в отношении бывшей партнерши и незаконной съемке нескольких женщин, которые не знали об этом или не давали согласия. Хёйби отрицал самые серьезные обвинения, включая сексуальное насилие.