Венгрия, 'мы не платим', Орбан пытается набрать голоса, дискредитируя Украину

"Мы не платим". Менее чем за семь недель до выборов в Венгрии на улицах Будапешта возвышаются рекламные щиты, на которых изображено сгенерированное искусственным интеллектом изображение Владимира Зеленского в окружении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Манфреда Вебера, председателя Европейской народной партии.

Последние указывают пальцем на открытую руку украинского президента, просящего финансирование для войны. Антиукраинские послания находятся в центре кампании Виктора Орбана, который возглавляет страну с 2010 года, но чьи рейтинги, согласно опросам, значительно снижаются в пользу оппозиционной — но все еще консервативной — партии Петера Мадьяра, бывшего одного из ближайших соратников Орбана, затем покинувшего Фидес и открыто выступившего против премьер-министра.

Орбан строит свою предвыборную кампанию на дискредитации Украины, как будто проблемы Будапешта вызваны Киевом или политикой тех, кто его поддерживает. Стратегия состоит в том, чтобы убедить избирателей, что самая большая угроза для страны — это не кризисные социальные службы, рост стоимости жизни или экономическая стагнация, а скорее соседняя страна. При поддержке популистского правительства рекламные щиты, изображающие Владимира Зеленского и чиновников ЕС с протянутыми руками, покрывают Венгрию. Послание Брюсселю "мы не будем платить!" звучит в радио- и телерекламе, а также в социальных сетях.

"По сути, Украина изображается как главный враг", — заявила Жужанна Вег, аналитик Германского фонда Маршалла. "Это касается не только самой Украины, но и является частью стандартной стратегии правящей партии — мобилизовать свой электорат, вызывая страх в обществе." В 2018 году, когда Орбан баллотировался на третий срок подряд в качестве премьер-министра, он и его партия Фидес пытались разжечь страхи по поводу иммиграции. В 2022 году, когда избиратели шли на выборы через пять недель после полномасштабного российского вторжения в Украину, Орбан распространил необоснованное утверждение о том, что оппозиция отправит венгерские войска воевать.

В то время как Орбан сталкивается с беспрецедентным вызовом со стороны бывшего видного члена его собственной партии, Петера Мадьяра, стратегия, похоже, приняла агрессивный оборот. "Мы определенно наблюдаем значительную эскалацию", — сказала Вег. "Помимо риторики, искусственный интеллект широко используется для распространения ложных сообщений и изображений, чтобы усилить послание правительства".