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Пакистан: нападение на участников кампании по борьбе с полиомиелитом, один полицейский убит

03 febbraio 2025 | 09.55
Redazione Adnkronos
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В северо-западной части Пакистана был убит полицейский, направлявшийся к бригаде по вакцинации против полиомиелита. Об этом сообщила пакистанская полиция агентству AFP. Нападение произошло в день начала ежегодной кампании по борьбе с полиомиелитом в Пакистане стоимостью 240 миллионов долларов после рекордного числа случаев заболевания в 2024 году.

Полиомиелит остался эндемичным только в Пакистане и Афганистане. В 2024 году в Исламабаде было зарегистрировано 73 новых случая заболевания полиомиелитом, а первый случай был выявлен на северо-западе страны в январе.

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Tag
contro la poliomielite Pakistan Afghanistan Islamabad
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