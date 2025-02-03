Пакистан: нападение на участников кампании по борьбе с полиомиелитом, один полицейский убит

В северо-западной части Пакистана был убит полицейский, направлявшийся к бригаде по вакцинации против полиомиелита. Об этом сообщила пакистанская полиция агентству AFP. Нападение произошло в день начала ежегодной кампании по борьбе с полиомиелитом в Пакистане стоимостью 240 миллионов долларов после рекордного числа случаев заболевания в 2024 году.

Полиомиелит остался эндемичным только в Пакистане и Афганистане. В 2024 году в Исламабаде было зарегистрировано 73 новых случая заболевания полиомиелитом, а первый случай был выявлен на северо-западе страны в январе.