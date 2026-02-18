ООН: в файлах Эпштейна содержатся действия, которые могут быть квалифицированы как преступления против человечности

Из миллионов файлов, обнародованных Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна, следует существование "глобального преступного предприятия", совершившего действия, достигающие правового порога преступлений против человечности. Об этом заявила группа независимых экспертов, назначенных Советом ООН по правам человека. Эксперты заявили, что преступления, описанные в документах, были совершены в контексте супрематистских убеждений, расизма, коррупции и крайней женоненавистничества. Преступления, по словам экспертов, демонстрируют товарное отношение и дегуманизацию женщин и девочек.

«Масштаб, характер, систематичность и транснациональный охват этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что некоторые из них могут быть обоснованно квалифицированы как преступления против человечности», — говорится в заявлении. Эксперты уточнили, что обвинения, содержащиеся в досье, требуют независимого, тщательного и беспристрастного расследования, и что также следует начать расследования, чтобы понять, как такие преступления могли совершаться так долго.

Эксперты ООН также выразили обеспокоенность тем, что они назвали «серьезными недостатками в соблюдении требований и неуклюжими формулировками», которые привели к обнародованию конфиденциальной информации о жертвах. В опубликованных на данный момент документах было идентифицировано более 1200 жертв. «Нежелание раскрывать полную информацию или расширять расследования привело к тому, что многие выжившие снова почувствовали себя травмированными и подверглись тому, что они описывают как «институциональный газлайтинг»», — заявили они.