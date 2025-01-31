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Швеция: поврежден кабель, Норвегия задержала судно с российским экипажем

31 gennaio 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
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Норвежская полиция задержала судно с российским экипажем по подозрению в причастности к последнему повреждению кабеля в Балтийском море, между Латвией. Об этом сообщила полиция Тромсё, на севере Норвегии, уточнив, что судно Silver Dania, сопровождавшееся в порт по требованию властей Риги, принадлежит норвежскому судовладельцу, но работает между российскими городами Санкт-Петербург и Мурманск и имеет полностью российский экипаж.

После инцидента с повреждением оптоволоконного кабеля между шведским островом Готланд и латвийским портом Вентспилс власти Стокгольма на днях уже задержали судно, принадлежащее болгарскому судовладельцу, который отрицал свою причастность. «Мы не сделали ничего плохого», — заявил, в свою очередь, представитель норвежской судоходной компании, владеющей Silver Dania, которая, как утверждается, проходила мимо кабеля примерно в то же время, что и болгарское судно.

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