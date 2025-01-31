Республика Конго: армия Уганды «укрепляет оборону» на востоке

Армия Уганды (Updf) объявила сегодня, что ее войска, дислоцированные на востоке Демократической Республики Конго, примут «усиленную оборонительную позицию» на фоне продолжающегося наступления повстанцев M23 в регионе. В своем заявлении Updf заявляет, что «целью этой меры будет сдерживание и предотвращение использования ситуации многочисленными другими вооруженными группами, действующими на востоке ДРК».

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе Северное Киву и прилегающих районах, — говорится в заявлении, — Updf займет усиленную оборонительную позицию в районе своей операции до тех пор, пока кризис не будет разрешен".

Говоря о других группах, которые могут воспользоваться ситуацией, Кампала имеет в виду «Альянс демократических сил» (АДС) — группу угандийских повстанцев, связанных с «Исламским государством», которые создали свои базы на северо-востоке Демократической Республики Конго, откуда и совершают нападения.