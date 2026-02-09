Китай: 'решительный ответ на безрассудные действия после выборов в Японии'

Пекин предупредил Токио, что безрассудные действия встретят «решительный ответ». Об этом заявил представитель МИД Линь Цзянь на пресс-конференции на следующий день после победы на выборах премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, которая считается критически настроенной по отношению к Китаю.

«Если крайне правые силы в Японии неправильно оценят ситуацию и будут действовать безрассудно, им неизбежно придется столкнуться с сопротивлением японского народа и решительным ответом со стороны международного сообщества», — заявил Линь.