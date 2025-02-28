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Турция: оппозиция, «важный призыв Оджалана, теперь внутренний мир и уважение»

28 febbraio 2025 | 10.55
Redazione Adnkronos
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«Важным» является призыв к разоружению и роспуску РПК, с которым обратился ее основатель Абдулла Оджалан. Об этом заявил Озгюр Озел, лидер главной оппозиционной партии Турции, НРП, выразив надежду, что РПК прислушается к призыву Оджалана. «Мы надеемся, что адресаты этого призыва прислушаются к нему и что терроризм, унесший десятки тысяч жизней и причинивший серьезный экономический и социальный ущерб, навсегда прекратится», — сказал он.

В любом случае, подчеркнул он в посте, опубликованном в «X», «проблемы не могут быть решены только желаниями, а путем создания атмосферы доверия и конкретных действий». «Решение всех проблем Турции возможно только путем достижения внутреннего мира. Внутренний мир достигается не при авторитарном режиме, а в демократическом порядке, при уважении принципов верховенства закона, справедливости и равенства», — уточнил он. Но «Партия республиканского народа не допустит, чтобы требования мира и демократии со стороны общества использовались какими-либо властями, должностными лицами или субъектами в своих политических целях», — добавил он.

«Как Партия республиканского народа, мы продолжаем нашу историческую последовательность в решении всех проблем нашей страны демократическими средствами. Точно так же мы всегда были против любых форм террора и насилия и будем продолжать делать это в будущем», — заявил Озел. «Мы сохраняем свою позицию, согласно которой курдский вопрос должен решаться транспарентно, под эгидой Великого национального собрания Турции, с участием всех слоев общества. Мы осознаем свою ответственность за решение, в котором приоритет будет отдан мнению всего общества, согласию семей погибших, наших ветеранов и всех жертв ради демократии, верховенства закона и социального мира», — добавил он.

В заключение Озел заявил, что «в соответствии с принципом «Мир в стране, мир во всем мире» основателя нашей Республики и нашей партии Гази Мустафы Кемаля Ататюрка мы всегда поддерживаем усилия по обеспечению мира и демократии. Мы против войны, террора, конфликтов и автократии».

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Chp Ozgur Ozel pace interna ocalan pkk
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